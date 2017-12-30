Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın şanslı numaraları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto sonuçlarında 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuş ve 1.627.438,70 TL'lik ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıktı mı? İşte, 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

3, 6, 19, 35, 38, 41





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'da bir önceki hafta yapılan çekilişte Kırklareli-Merkez'den bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 04-07-10-17-20 ve 45 olarak belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 milyon 627 bin 438 lira olarak açıklandı.

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.