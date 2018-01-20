Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarında geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmıştı ve Sayısal Loto devir gerçekleştirmemişti. Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

11, 13, 19, 25, 35, 40

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.