Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 13 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi

    Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 13 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişiyle bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin liralık ikramiye devretmişti. Peki bu haftanın şanslı sayıları hangileri oldu? İşte 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları!

    2018 yılının ikinci Sayısal Loto çekilişi 13 Ocak’ta gerçekleşti. Sayısal Loto’nun 1105. hafta çekilişinin canlı yayınını kaçıran şans oyunu tutkunları heyecanla sonuçları araştırıyor. Geçen hafta altı şanslı sayıyı da doğru tahmin eden kimse çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti, bu nedenle Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için heyecan büyüktü.

    Milli Piyango İdaresi’nin noter huzurunda gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye sayıları bu hafta; 2, 14, 27, 31, 32, 45 olarak belirlendi. 

    6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Sayısal Loto’da geçen hafta; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi günleri, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto sonuçları cumartesi akşamları saat 21.45'te MPİ internet sitesinden açıklanıyor. Sonuçları çekilişin hemen ardından haberimizden de takip edebilirsiniz.

    SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

    Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
    İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,
    Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.
    Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.
    İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.
    Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.
    Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.
    18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
    Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

    Etiketler: 13 ocak sayısal
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri