Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 13 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi

2018 yılının ikinci Sayısal Loto çekilişi 13 Ocak’ta gerçekleşti. Sayısal Loto’nun 1105. hafta çekilişinin canlı yayınını kaçıran şans oyunu tutkunları heyecanla sonuçları araştırıyor. Geçen hafta altı şanslı sayıyı da doğru tahmin eden kimse çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti, bu nedenle Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için heyecan büyüktü.

Milli Piyango İdaresi’nin noter huzurunda gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye sayıları bu hafta; 2, 14, 27, 31, 32, 45 olarak belirlendi.

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’da geçen hafta; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi günleri, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto sonuçları cumartesi akşamları saat 21.45'te MPİ internet sitesinden açıklanıyor. Sonuçları çekilişin hemen ardından haberimizden de takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ



Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.

Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.