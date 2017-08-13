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    Sayısal Loto Sonuçları açıklandı… 12 Ağustos'ta büyük ikramiye sahibini buldu

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 09:23Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 09:23

    Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun 12 Ağustos tarihli sonuçlarına göre büyük ikramiye talihlisi İzmir’den çıktı. İşte MPİ 12 Ağustos Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin detaylar!

    1083. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 12 Ağustos akşamı canlı yayınla yapılan çekilişin ardından ikramiye dağılımlarını ve kazandıran numaraları gösteren MPİ resmi sayfası kupon sahiplerinin erişimine açıldı. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan kupon hakkında detaylı bilgiler.

    Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran rakamlar 3, 8, 10, 18, 45, 48 olarak belirlendi. Bir önceki çekilişte devreden 3 milyonluk büyük ikramiyeİzmir'e isabet etti

    Sayısal Loto Sonuçları açıklandı… 12 Ağustosta büyük ikramiye sahibini buldu

    SAYISAL LOTO 5 AĞUSTOS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Sayısal Loto’nun bir önceki çekilişi 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 1082. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 23 32 44 45 47 48 olarak belirlendi. Sayısal Loto’nun devretmesi nedeniyle büyük ikramiye 1.643.575,12 TL'ye yükseldi.

    SAYISAL LOTO NEDİR?

    Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

    Etiketler: sayısal loto , 12 ağustos sayısal loto , sayısal loto sonuçları
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