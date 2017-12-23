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    Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık – Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sayfası

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 21:15 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto 23 Aralık tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İlk sonuçları canlı yayında açıklanan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, MPİ’nin resmi sayfası üzerinden de paylaşılıyor. Peki şans oyunu tutkunlarının her hafta büyük bir heyecanla takip ettiği Sayısal Loto’nun haftaki şanslı sayıları hangileri oldu?

    Sayısal Loto’nun bu haftaki talihlileri belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişle büyük ikramiye kazandıran numaralar belirlendi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş şimdi altı şanslı sayıyı merak ediyor. İşte haftanın kazandıran numaraları ve 23 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçlarının detayları!

    1 ile 49 numara arasından gerçekleştirilen Şans Oyunu çekilişinin şanslı numaraları bu hafta; 20, 7, 17, 4, 45 ve 10 olarak belirlendi.

    MİLLİ PİYANGO SONUÇ SAYFASI

    GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

    Geçtiğimiz hafta 16 Aralık’ta gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1101. hafta çekilişinde büyük ikramiye kazandıran rakamlar; 2, 21, 38, 40, 41, 44 belirlenmiş, büyük ikramiyenin kazananları İzmir ve Kocaeli ‘nden çıkmıştı.

    SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA SONUÇLANIYOR?

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak her hafta Cumartesi akşamı saat 21:15’te yapılmaktadır. Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45’te sona ermektedir ve çekilişin bitmesiyle birlikte sonuçlar da duyurulur. Öte yandan saat 21:15’ten itibaren Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden de çekiliş canlı olarak izlenebilir.

     

    Etiketler: Sayısal Loto sonuçları
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