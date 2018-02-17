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    Sayısal Loto bu kez devretmedi - İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto sonuçları bu kez iki kişinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto çekiliş sonucunu önce canlı yayında ardından 'http://www.millipiyango.gov.tr/' adresi üzerinden duyurdu. İki haftadır devreden büyük ikramiye bu kez sahiplerini buldu, bu haftanın 2 talihlisi İstanbul ve Ankara'dan çıktı. Peki büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları!

    Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şubat ayının üçüncü Sayısal Loto çekilişi 17 Şubat Cumartesi günü canlı yayında gerçekleşti. Biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şanslı oyunu tutkunları şimdi sonuçları sorguluyor. Peki bu hafta hangi sayılar kazandırdı? İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları!

    1110. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunun tutkunlarının her hafta yoğun talep gösterdiği Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmamıştı. Sayısal Loto'nun 10 Şubat tarihi çekilişinde 6 şanlı sayıyı bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 17 Şubat'a devretmişti. Peki bu haftanın şanslı sayıları hangileri oldu? İşte 17 Şubat Sayısal Loto çekilişinin sonuçları!

    1’den 49’a kadar olan rakamlar içerisinden yapılan çekilişin 6 şanslı numarası bu hafta; 3, 5, 8, 32, 35, 36 olarak belirlendi.

    Sayısal Loto bu kez devretmedi - İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları

    10 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta yapılan 1109'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 17, 33, 37 ve 41 oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, 3 milyon 265 bin 42 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Milli Piyango İdaresi’nin her hafta cumartesi akşamları gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin başlamasının ardından haftanın kazanan numaraları belirlenmeye başlanır ve en geç 21:45'te sonuçlar resmi olarak erişime açılır. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler saat MPİ’nin resmi internet sitesinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısını ziyaret edebilir.

     

     

    Etiketler: milli piyango , çekiliş sonuçları , son dakika
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