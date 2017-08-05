Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 5 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı saat 21.15'te çekiliyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazanan numaralar açıklandığı an da haberimizde ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 29 Temmuz sonuçları açıklandı. Kocaeli İzmit’ten 6 bilen 1 kişi 1.639.351,50 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 143 kişi 1.639.351,50 TL, 4 bilen 7.810 kişi 66,90 TL, 3 bilen 134.126 kişi ise 10,90 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.