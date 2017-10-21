Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından duyuruldu... 21 Ekim sonuçları

Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1093. hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve kazandıran sayılar http://www.mpi.gov.tr/ sayfası üzerinden de paylaşıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 1.747.939,05 TL'nin sahibi oldu. İşte 21 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları!

Şans oyunuseverlerin her hafta büyük bir heyecanla takip ettiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nce duyuruldu. 1093. hafta Sayısal Loto sonuçlarında 6 şanslı sayıyı doğru tahmin eden bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftanın şanslı ismi Antalya'nın Manavgat ilçesinden çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 1.747.939,05 TL'nin sahibi oldu. 21 Ekim tarihli şanslı sayıları: 7 12 26 29 31 36

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi 1.726.350,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

04 06 12 33 34 45

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde; 3 bilenler, 4 bilenler, 5 bilenler ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,

5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden ya da loto bayilerinden,

3 bilenler ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.

İkramiye kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiye tutarları zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de talihlilere ödeme yapılmaz. Çekilişlerde 6 bilen çıkmazsa ikramiye bir sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder.





SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto çekilişleri, her hafta Cumartesi akşamı yapılmaktadır. Canlı yayınla çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen talihlilere ödeme yapılmaktadır.



Sayısal Loto çekilişleri, Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların bildirilmesi en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'ten itibaren Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.