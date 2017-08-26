Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 26 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun şanslı numaraları belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Peki, büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, Sayısal Loto 26 Ağustos sonuçları.

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazanan numaralar belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye 2. kez devretti ve büyük ödül tam 3.510.003,16 TL'ye ulaştı.

14 36 39 43 44 49

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte kazandıran numaralar; 11,15,16,17,18 ve 40 olarak belirlendi. 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.651.013,43 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 129 kişi 5.390,45 TL, 4 bilen 7.364 kişi 71,50 TL, 3 bilen 130.253 kişi ise 11,30 TL ikramiye kazandılar.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.