Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 23 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki kazanan numaraları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi İstanbul'un Şişli ilçesinden çıktı ve 5.699.826,85 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte kazanan numaralar.

02 19 31 36 42 48

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 1088. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 586 bin 64 lira 40 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 498 lira 15er kuruş, 4 bilen 7 bin 440 kişi 79 lira 75er kuruş, 3 bilen 141 bin 910 kişi 11 lira 85er kuruş ikramiye kazandı.

1088. hafta çekilişinde 3 milyon 66 bin 707 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO NEDİR

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.