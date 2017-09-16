Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 16 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesine bir adım daha yaklaştıran Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye 2. kez devretti. İşte, 16 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları.

5, 20, 36, 41, 45, 46

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 87'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 8, 17, 18, 32 ve 38 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı, 1 milyon 706 bin 461 lira 1 kuruş bir sonraki haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 143 kişi 5 bin 25 lira, 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 liar 75'er kuruş, 3 bilen 151 bin 513 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 784 bin 222 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 786 bin 483 lira 14 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 997 bin 929 lira 64 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NASIL ALINIR?

Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gereklidir. Bir yıl içerisinden alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder