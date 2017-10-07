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    Sayısal Loto çekildi

    ANKARA (AA)
    07.10.2017 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 815 bin 279 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 91'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11,17,19, 27, 35 ve 38 olarak belirlendi.

    Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 91'inci hafta çekilişinde 5 bilen 187 kişi 4 bin 294 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 460 kişi 64 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 161 bin 972 kişi ise 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

    Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

    Çekilişte toplam 6 milyon 742 bin 133 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 996 bin 734 lira 66 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 115 bin 260 lira 43 kuruş aktarılacak.

    Etiketler: Sayısal Loto , Milli Piyango , çekiliş
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