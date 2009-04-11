Sayın Sadri Şener

Kadir Esaspehlivan yazıyor

O toprakların çamurlarında yetişmiş, 34 yılını spora adamış,Bu yolda ilmini yapmış bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarakNaçizane birkaç fikrimi sizlerle buradan paylaşmak istiyorum.

Biliyorum ki Trabzon’a ve Trabzonspor’a yıllarca hizmetler etmiş ve etmeye devam eden siz büyüklerimize akıl vermek gibi bir niyetim yok.

Günlerdir Ersun Yanal hakkında yapılan yorumların takıma ve camiaya zarar verdiğini vurgulamak istiyorum. Hatta bu yorumların en büyük zararı futbolcular üzerinde olmaktadır.

Çünkü çıkan haberler ve yorumları okuyan futbolcuların antrenöre karşı tavır aldıkları her zaman aşikârdır. Buda ne yazık ki direkt olarak maçlara yansımaktadır.

Düşünün bir kere, Trabzonspor’un performans düşüşü ne zaman başladı biliyor musunuz?

Ersun Yanal ile ilgili basında çıkan “Ersun Yanal sezon sonunda Trabzonspor’u bırakacak, çünkü çok para isteyecek ve Trabzonspor bunu karşılayamayacak” haberinden sonra düşüş başlamıştır. Bu tarih,İstanbul’daki Beşiktaş maçından hemen önce olmuştur. Hatırlarsanız bir televizyon spor programında bu haberden bahsedilmişti. İşte o an ben “eyvah” dedim.

Eyvah ki ne eyvah!

Peki diyelim, antrenör değiştirelim, takım bir anda değişecek mi sanıyorsunuz. Kalan maçlar kazanılacak mı zannediyorsunuz. Gelecek antrenörün elinde sihirli değnek mi olacak.

Olmayacak tabii ki. Ne olacak biliyor musunuz? Takım üçe bölünecek. Giden antrenörü sevenler, gelen antrenörü sevenler ve Trabzonspor’u sevenler. Taktik değişecek, yardımcı antrenörler değişecek, vizyon değişecek. Sonuç yine hüsran.

Sizler, benim yaşımdan daha uzun bir süre Trabzonspor’un içinde var oldunuz. Ve inşallah, daha da var olmaya devam edersiniz.

Fakat; Trabzonspor’da yıllardır bir takım sisteminin oturmadığına hepimiz şahit olduk.

Çünkü gelen antrenörlerin ömürleri iki yıldan fazla olmadı. Bir takımda kalıcı bir sistemin oluşturulması için en az dört yıla ihtiyaç vardır. Sizlerde maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaparak yeniden bir oluşum içine girdiğinizi tüm Türkiye biliyor.

Önceki yazılarımda Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaşabilmesi için daha çok zamana ihtiyacı olduğunu, şampiyonluğun İstanbul’da olduğunu, 1100 kilometre yol kat etmesi gerektiğini ve bu yolun henüz 400. kilometresinde olduğunu vurgulamıştım.

Tabii ki her taraftar gibi, bizimde taraftarımız şampiyonluk istiyor. Ama Spor Bilimine inanmak zorundayız. Bazen duygularımızın önüne geçse de.



Ben Ersun Yanal ile hiç karşılaşmadım. Fakat çalışmalarını ve onun bilgi birikimini ve de en önemlisi elindeki bilimsel kaynakların farkındayız. Ama bu, yüzde yüz başarının anahtarı olacak diye de bir şey söylemek istemiyorum. Bunu zaman söyleyecek.

Trabzonspor’un, başka antrenöre ihtiyacı yok.

Trabzonspor’un, sisteme ihtiyacı var. Bu sistem de Ersun Yanal’ın elinde.

Bunu biliyoruz.

Bir de, bu sistem içersinde, Avrupa’da marka olmuş iki futbolcuya ihtiyaç var.

Lütfen basında çıkan haberlere ve kulaktan kulağa dolaşan dedikodulara kanmayın.

Ya şampiyonluğa giden yolda sabırla yürüyeceğiz. Ya da, sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için öleceksek de öleceğiz.