‘Sayın Merkel, Gabriel Türkleri üzüyorsunuz’

BURDUR’un Altınyayla ilçesinde yaz tatilini geçiren SPD’li Mustafa Erkan, Alman hükümetinin siyasi prim yapmak için her gün Türkiye karşıtı söylemlerde bulunduğunu, bunun da ülkede yaşayan 3.5 milyon Türkiye kökenliyi rahatsız ettiğini söyledi. Alman siyasetçilere “Yeter artık” dediğini belirten Erkan, “Bizim Almanya’da çözülecek birçok sorunumuz var. Onlarla ilgilenelim, sorunları çözmeye bakalım artık. Her gün Türkiye ile ilgilenip, Türkiye’yi manşet yapıp, kendi profilimizi çizmek için Türkiye’yi gündeme getirip, kötülemeyelim. Tabii ki siyaset içinde de Türkiye’yi, Yunanistan’ı, İngiltere’yi vs eleştirmemiz lazım. Eleştirmezsek zaten siyasetçiye gerek yok. Açık ve net Sayın Başbakan Merkel’e ve Dışişleri Bakanı Gabriel’e sesleniyorum; lütfen artık Türkiye’nin üzerinden siyaset yapıp, prim çıkarmaya çalışmayalım” dedi.

‘BU BENİ ÇOK ÜZÜYOR’

Başbakan Merkel’in Türkiye’ye karşı ‘korkunç tehditler’ savurduğunu ifade eden Erkan, şöyle konuştu:

“Merkel galiba Avrupa Birliği’ni, Almanya’nın arka bahçesi sandı. Bu beni çok üzüyor. Ve aynı zamanda demokrasiye aykırı kelimeler kullanılıyor. Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi var. Almanya bunun bir parçasıdır. Onun için sayın Merkel’e sesleniyorum. Lütfen artık Türkiye’ye karşı ses tonunuzu biraz yumuşatın. Seçimler yaklaştı biliyoruz. Ama yine de Türkiye’nin aleyhine konuşup, kendi priminizi çıkartmak için çalışmaları artık bitirin.”

Almanya’da birçok sorunun çözüm beklediğini vurgulayan Erkan, verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getirdi. Erkan, Türk kökenli vatandaşların çifte vatandaşlık ve vize muafiyeti sorunları ile Sosyal Demokrat Parti olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması sürecinde, destek olma sözü vermelerine rağmen hiçbirini tutamadıklarını söyledi.

‘ALMANYA VE AVRUPA FARKINDA’

Türkiye ile bağlantısını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Erkan, dışarıdan Türkiye’nin durumunu ülke içinde yaşayan vatandaşlara göre çok daha iyi görebildiğini vurguladı. Erkan, “Türkiye’de son on beş yıldır gerçekleştirilen çalışmaları çok iyi görüyorum. Türkiyemizin büyümesine her zaman destek verdim ve veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dünyaya bakışı ve dünyaya liderlik yaptığın da görüyoruz. Almanya ve Avrupa da bunun farkında. Tabi ki de bu benim için gurur verici bir şey” dedi.

Türkiye lehine açıklamaları nedeniyle Alman seçmenlerinden birtakım tepkiler aldığını da belirten Erkan, Alman seçmenlerine ve arkadaşlarına Türkiye’yi anlatmaya çalıştığını, onları Türkiye’ye davet ettiğini kaydetti.