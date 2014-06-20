Saygı Görmek İsteyen Saygılı olmalı

Kitaptan bazı alıntılar...

İnsanın içinde saygı hissi, kalbinde huşu ve hürmet varsa, bu, onun bütün tavır ve davranışlarına akseder.

Bir insanın ehli olmadığı bir alanla alakalı ulu orta söz söylemesi kesinlikle doğru değildir.

İnsanın, şahsına karşı yapılan hakaret ve saygısızlıklar karşısında dişini sıkıp sabretmesi, elden geldiğince mukabelede bulunmaması; başına atılan taşları dahi atmosfere çarpıp eriyen meteorlar gibi müsamaha atmosferi içinde eritip yok etmesi dinimizde çok önemli bir fazilet olarak görülmüştür.

Mü’min saygısızlık karşısında karakterinin gereğini yerine getirir, tepkisini mü’mince ortaya koyar, üslûbunu namusu bilir ve asla ondan taviz vermez.

Bir insan dört-beş milyar insanın kutsalıyla oynamak suretiyle onlara mızrak saplıyorsa, kendine batırılan iğneden de rahatsızlık duymamalıdır.

Eviniz kristalden ise başkasının evine zarar verebilecek hiç bir nesne atmamalısınız. Yoksa kendi elinizle kendi binanızın tahrip edilmesine sebebiyet vermiş olursunuz

Fazilet odur ki, başka faziletli insanların faziletini de kabul etsin ve onlara karşı da saygılı olsun

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