Sayenizde hayal kuruyoruz



‘TÜRK MİLLETİYLE GURUR DUYDUM’

Merve Şahin sekiz aylıkken babası Muammer Şahin 1997 yılında askerlik yaptığı Şırnak’ın Gabar Dağı’nda şehit düştü. Kendinden bir yaş büyük ablası ve annesiyle birlikte memleketleri Sivas’tan İstanbul’a taşındılar. Aradan geçen 20 yılda Merve Şahin’i Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı hiç yalnız bırakmadı. Eğitime başladığı ilkokuldan bu yana Mehmetçik Vakfı, Şahin’in tüm masraflarını karşıladı. Şu anda üniversiteye giden Şahin’in hayali ise lisans eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılmak. Vakfın yardımlarıyla hayatının değiştiğini söyleyen Merve Şahin şunları anlatıyor: “Bu yaşıma kadar hep babasız büyümenin üzüntüsünü yaşadım. Ancak Mehmetçik Vakfı ile bu üzüntümüz mutluluğa dönüştü. Vakıf, okula başladığımdan bu yana beni ve ailemi hiç yalnız bırakmadı. . Bu yıl özel bir üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldum. Dikey geçiş sınavına girdim, okulumu dört yıla tamamlayıp lisan eğitimi alacağım. Babasız büyümenin vermiş olduğu acının yanında bu bir gurur kaynağı oldu. Biz yalnız değilmişiz. Arkamızda Türk milleti varmış. Yalnız bırakılmadık, Türk milleti ile gurur duydum.”

‘UNUTULMADIĞIMIZI ÖĞRENDİK’

Emine Nur Gündüz 22 yaşında, bir gazi çocuğu. Babası İbrahim Gündüz, 1995 yılında Şırnak’ta mayına basarak yaralandı. Babası gazi olduğunda henüz bebek olan Emine Nur Gündüz’ü de Mehmetçik Vakfı hiç yalnız bırakmadı. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Emine Nur Gündüz’ün hedefi ise yüksek lisans yapmak. Gündüz şunları söyledi: “Babam 8 ameliyat sonrasında iki yıl kadar hastanede yatmış. İyileştikten sonra gazilik unvanı aldı. Bu süreçte Mehmetçik Vakfı hep yanımızda oldu. Bize eğitim yardımında bulundu. Vakfın organize ettiği kültürel etkinliklere katıldık. Gezilerde bizimle aynı kaderi paylaşan insanlarla bir araya geldik. Vakıf sayesinde yalnız olmadığımızı, unutulmadığımızı öğrendik.”

‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI HATIRLATTI’

Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alan 21 yaşındaki Fatih Başkan ise özel bir üniversitede Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitim görüyor. Beden eğitimi öğretmeni olmak için tekrar sınavlara hazırlanan Başkan ise duygularını şöyle ifade etti: “Babam Engin Başkan askerliğini jandarma olarak yapmış. Katıldığı bir operasyonda çatışma sırasında gazi oldu. Eğitim hayatımda Mehmetçik Vakfı bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Onların sayesinde hayal kurmaya başladık. Okullarımızı tamamladık. Vakıf bize yalnız olmadığımızı hatırlattı.”

KOCAMAN BİR AİLEYİZ

MEHMETÇİK Vakfı’nın İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi emekli Albay Gürkan Gülçin ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Vatanı için hizmet etmiş arkadaşlarımızın çocukları bizim de çocuklarımızdır. Onların eğitim masraflarını karşılıyoruz. Vakfımız yardım toplayan bir kuruluş değildir. Ülkemizdeki yardımsever vatandaşlarımız vakfımıza bağışlarda bulunurlar. Parasal bağışların yanında gayrimenkul bağışları da yapılır. Yardımseverlerin destekleriyle şu anda 1098 çocuğumuza eğitim yardımında bulunuyoruz. Şu ana kadar şehit veya gazi çocuğu olan 3 bin 619 yavrumuza eğitim desteği sunduk. Biz vakıf olarak kocaman bir aileyiz. Destek verdiğimiz çocuklarımız eğitimini tamamlıyor. Hayata atılıyorlar, evleniyorlar ve kendilerine aile kuruyorlar. Bizim arkamızda gurur duyduğumuz Türk milleti vardır.”