Savunmaya ucuz kredi

HÜKÜMET, 2018 yılında en öncelikli sektörün savunma sanayi olduğunu açıklarken; sektörün önemli isimlerinden ASELSAN da yan sanayini finansal açıdan güçlendirmek için harekete geçti. Kendisine iş yapan firmalar için yeni bir finansman modeli geliştiren şirket, sadece ASELSAN sipariş formuyla, uygun koşullu kredi alınmasını sağlıyor.

ASELSAN’ın geliştirdiği finansman modelinde, ilk olarak 6 bankayla görüşülerek bir havuz oluşturuldu. Bu süreçte şirkete hizmet veren yan sanayi firmaları da değerlendirildi ve 220 firmadan oluşan bir liste oluşturuldu. Oluşturulan model kapsamında ASELSAN’dan sipariş alan ve işlerini büyütmek için finansmana ihtiyaç duyan bu KOBİ’ler, aralarında Finansbank ve Akbank’ın da bulunduğu 6 bankaya gidiyor. Firmalar kredi talep ederken, sadece ASELSAN sipariş emrini gösteriyor. Banka ASELSAN’la görüşerek sipariş bilgisinin doğru olup olmadığını teyit ediyor. Teyit alınırsa da, herhangi bir teminat alınmadan kredi veriyor.

ASELSAN, sipariş sonrasında, kredi dönemi boyunca ödemeleri o bankaya yapıyor. Böylelikle bankanın alacağına da dolaylı bir garanti vermiş oluyor.

100 MİLYON LİRA KREDİ

ASELSAN’a iş yapan 40-50 şirketin bu olanaktan yararlandığı belirtilirken, verilen kredi tutarının da 100 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi. ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, şöyle konuştu: “Yan sanayi şirketlerimizin gelişebilmesi için tüm imkanları seferber ettik. ASELSAN’a özel bir model geliştirdik. Bize iş yapan firmalar uzun süreçlerden kurtuluyor, uygun koşullarda kredi kullanabiliyor. Bu modelin diğer şirketlere de örnek olmasını umuyoruz. Tüm bunların amacı, savunma sanayine iş yapan firmalarımızı güçlendirmek.”