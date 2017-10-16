Savunmaya ek 18.7 milyar lira

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2018’de savunma ve güvenlik harcamalarına bütçeden ayrılan kaynakları önemli ölçüde artırdıklarının belirterek, “Özellikle savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan modernizasyon için ilave 18.7 milyar lira kaynak ayırıyoruz” dedi. Ayrıca eylülde bütçeden yapılan güvenlik ve savunma harcamaları geçen yılın eylülüne göre yüzde 114 artarak 463.8 milyon lira oldu. Eylül sonu itibariyle yapılan harcamaların toplamı 4.7 milyar liraya çıktı, geçen yılın tamamında 5 milyar lira harcanmıştı.

Ağbal dünkü basın toplantısında, bu yılın eylül bütçe sonuçları ile 2018 bütçe detaylarını açıkladı. Ağbal, kamu özel işbirliği projelerine taahhüt edilen ödemelerin kaynaklarının bütçeye konulduğunu belirterek, şehir hastaneleri için 2018 bütçesine 2.6 milyar lira, ulaştırma projelerinde verilen garanti ödemeleri kapsamında 3.6 milyar liralık kaynak ayıracaklarını ifade etti.

9 AYLIK AÇIK 31.6 MİLYAR LİRA

Ağbal, 9 aylık bütçe gerçekleşmelerini açıklarken, bütçe açığının 31.6 milyar lira olduğunu bildirdi. Ağbal, 2018 yılı bütçe giderlerinin 762.8 milyar lira, gelirlerin 696.8 milyar lira, açığın da 65.9 milyar lira olarak öngörüldüğünü kaydetti. Eğitime 134.2 milyar lira, sağlığa da 127 milyar lira kaynak ayrıldığını anlatan Ağbal, 50.8 milyar lira da sosyal yardımlara kaynak ayrıldığını bildirdi. Ağbal, gelecek yıl reel sektöre 37 milyar lira nakit destek verileceğini kaydederek, “Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196.7 milyar lira kefalet sağlandı. KGF kapsamında oluşan kredi hacmi 219 milyar lira. KGF’den kullandırdığımız tüm kefalet üzerinden 2018’de bütçemizde 3 milyar lira kaynak ayırdık” dedi. Ağbal, Ocak 2018’de en düşük memur maaşının 2 bin 830 liraya çıkacağını bildirdi.

MTV ADALETLİ

Ağbal sorular üzerine Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sistemini değiştirdiklerini belirterek, taşıtın değerine göre getirilen sistemi için ilk defa yeni bir vergi sisteminin hayata geçirildiğini söyledi. Sistemin vergi adaletine uygun olduğunu vurgulayan Ağbal, “2 milyon liralık Ferrari alıyorsan 6 bin liralık vergiyi de ödeyeceksin” dedi. Kurumlar Vergisi’nin yüzde 20’den 22’ye çıkarılmasına yönelik olarak ise Ağbal, düzenlemenin 3 yıllık dönemi kapsayan geçici bir madde olduğunu, Bakanlar Kurulu’na da oranı aşağı çekebilmesi için yetki verildiğini vurguladı.