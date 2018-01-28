Savunmada bağımsızlık oranı yüzde 60

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, savunma sanayinin gelişme modelinin, tüm diğer sektörler için lokomotif olması gerektiğini dile getirdi. Komisyon, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve savunma şirketlerinin verdiği bilgileri rapora dönüştürdü. Rapordaki çarpıcı bilgiler şöyle:

- 16 yıl önce, yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan bir savunma sanayi, bugün binden fazla şirket, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüştür.

- İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranı yüzde 20’lerden yüzde 60’lara yükselmiştir. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması arasına ASELSAN Tusaş ve Roketsan girmiştir.

- Savunma sanayi, 2002 yılında 1.3 milyar dolar seviyesinden, bugün yıllık 6 milyar doları aşan üretim gücüne, 248 milyon dolar ihracat kapasitesinden 2 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşmıştır.

- 2002 yılında 66 olan proje sayısı 2018 yılında 600’e, sözleşmeye bağlanmış proje bedelleri toplamı ise 5.5 milyar dolardan 42.5 milyar dolara ulaşmıştır.

- Savunma sanayi, yıllık 1.25 milyar dolar seviyesinde Ar-Ge harcaması ile Türkiye’nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektörü konumuna gelmiştir.

- HAVELSAN, ASELSAN, TAI ve Roketsan gibi bu sektörün öncülerinin Ar-Ge harcamalarına verdiği önem başarının da kaynağı olmuştur. Çalışanlarının yüzde 60’ı da Ar-Ge personelidir.

- Türkiye, kendi insansız hava aracından kendi füzesini atabilen beş ülkeden biridir. Halen, ASELSAN ATAK helikopteri, F16, ANKA ve gemilere gimballi sistemleri geliştirmektedir.

- ATAK helikopterlerinin yazılımı tamamen Aselsan mühendislerince yapılmıştır. Bomba ve füze atışlarında hedefi gören ve odaklanan gözlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Bu gözler 20 kilometreden hedefi görme kabiliyetine sahiptir.

- Yeni yapılacak Skorsky alımlarında milli ekran, milli yazılım, milli donanım ve görev bilgisayarını Aselsan üretecektir. Yurtdışından aldığımız Skorski helikopterlerinin aklı yerli olacaktır. Milli Muhabere Uçağı, 2030 yılında TSK envanterine girecektir.