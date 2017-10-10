Savunma Bakanı’ndan ‘boş silah’ açıklaması

VİYANA Polis Sözcüsü Patrick Maierhofer, Viyana’nın ikinci bölgesinde yer alan Vorgarten Garnizonu’nda görev yapan Türkiye kökenli 20 yaşındaki İ.M.’nin, 22 yaşındaki başka bir asker tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Konunun her yönüyle araştırıldığını belirten Maierhofer, öldürülen askerin Avusturya ordusunda kullanılan StG 77 tüfeğinden çıkan bir kurşunla hayatını kaybettiğini ve olayın failinin gözaltına alındığını söyledi. Maierhofer, tutuklanan askerin henüz ifade vermediğini belirterek, olayın öncesinde iki asker arasında herhangi bir gerginliğin olmadığını ancak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna dair araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

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Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, yaşamını yitiren askerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Polis ve savcılığın konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu beklediklerini belirten Doskozil, “Bu olayın nasıl meydana geldiği bizim için büyük bir soru işareti. Çünkü nöbet tutan askerler görevlerini dolu silahla yapmıyor” dedi.

Öte yandan Avusturya medyası, 22 yaşındaki askerin, nöbet kulübesinde dinlenen İ.M.’yi kazayla vurduğu bilgisine yer verdi.