Savcıyı vuran polis ve eşi tutuklandı

Sol ve sağ akciğeri, karaciğeri, sağ el ve sağ ayak bileğinden yaralanan 26 yaşındaki Savcı Küçüköner'in durumuysa iyiye gidiyor. Küçüköner’in, önceki gece yakınlarıyla görüşmesine izin verildi. Savcı Küçüköner, olayın kâtibe Şerife Avcı'nın izin talebi nedeniyle meydana geldiğini belirterek şöyle dedi: "Şerife Avcı sık sık izin ve rapor kullanıyordu. Olay günü de bana rapor getirdi. Ben de kendisine 'Sizinle hiç çalışamayacak mıyız' dedim. Bunun üzerine odamdan çıktı. Birkaç dakika sonra polis eşi Turgut Avcı geldi. Elinde bir torba ilaç ve raporla odaya girdi. Masamın üstüne koydu. 'Karım hasta, bunlar da ilaçları' dedi. Ben de 'Yanlış anladınız, tabii ki hastadır. Ama burada işler birikti, yetiştiremiyoruz. Eleman lazım, sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor' dedim. Bunun üzerine Turgut Avcı silahını çıkarıp ateş etmeye başladı."



TUTUKLANDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan Polis Memuru Turgut Avcı ile eşi Şerife Avcı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Turgut Avcı, ‘kasten öldürme’ suçundan, eşi Şerife Avcı ise aynı maddenin yanı sıra ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak Antalya Cezaevi’ne gönderildi .



