Savcıya göre o tecrübeli suçlu!

LE Monde gazetesinin haberine göre, gazete, 21 Eylül’de 94 yaşında ölen L’Oreal’in sahibi Liliane Bettencourt’un mirasıyla ilgili davadaki ses kayıtlarının, Sarkozy’nin partisinin seçim kampanyasının finansmanı skandalını ortaya çıkarmasının ardından hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaştı.

Buna göre, iddianamede Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog’un, başkasının üzerine kayıtlı telefonlarla görüşme yaparak, “yolsuzluk” ve “yetkiyi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtildi. Sarkozy, iddianamede “tecrübeli suçlu” olarak nitelendirildi.

79 sayfalık iddianamede, Sarkozy ve Herzog’a dava açılması için yeteri kadar delil bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Sarkozy’nin, Herzog aracılığıyla 2014 yılında Yargıtay Hakimi Gilbert Azibert’ten, Bettencourt davasıyla ilgili gizli bilgi almaya çalıştığı öne sürüldü.

Bettencourt davasında Sarkozy’nin avukatı ve Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde Bütçe ve Çalışma Bakanlığı yapan Eric Woerth, “nüfuz ticareti” ve “yaşlı istismarı” suçlamasıyla yargılanmış, mahkemede aklanmıştı.

Bettencourt ile kızı arasında servet kavgasıyla başlayan ve ardından bu davada kullanılan bazı ses kayıtlarından yola çıkılarak Sarkozy’nin seçim kampanyasında yolsuzluk yapıldığı iddiasının ortaya atılmasına yol açan dava, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Davada Bettencourt’un vergi kaçırdığı ve bir dönem bakanlık yapan Woerth’ün, eşi Bettencourt’un şirketinde çalıştığı için buna göz yumduğu iddia edilmişti. Yine Woerth’ün, eşinin bu şirkette çalışması karşılığında iş kadınının hesaplarını yöneten Patrice de Maistere’ye, “Legion d’honneur” nişanı verilmesini sağladığı ileri sürülmüştü.

Maistere, dava sürerken Bettencourt’un 2007 yılında Nicolas Sarkozy’nin seçim kampanyasına 150 bin euro bağış yaptığını ve bu paranın eski iktidar partisinin “kasası” olarak bilinen Woerth’e teslim edildiğini söylemişti.