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    Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:12

    İstanbul’da dün akşam Ataköy'de hakim-savcı lojmanında kalan bir savcının oğlu, kafede tartıştığı şahıslara lojmandan rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı

    Sabah'ın haberine göre Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, saat 17.30'da Ataköy 5. Kısım'da bulunan bir çay bahçesinde kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Göçmen'e, çay bahçesinin çalışanları uyarıda bulundu. Daha sonra çalışanlarla tartışmaya başlayan Göçmen iddialara göre darp edildi.

    Göçmen, çay bahçesinin arkasında bulunan Hakim ve Savcılar Lojmanları'ndaki evlerine gitti. Evde bulunan pompalı tüfekle cama çıkan Göçmen, pencereden çay bahçesine doğru rastgele ateş açmaya başladı.

    POLİS KOÇBAŞI İLE GELDİ

    Tüfekten çıkan saçmalar sonucu çay bahçesinde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, ellerindeki zırhlı kalkan ve koçbaşı ile bina içerisine girdi.

    Lojmanda bulunan evin kapılarını kapatan genç, polislerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucunda güçlükle ikna edildi.

    Olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim olan Görkem Sertaç Göçmen, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı ayakta tedavi olurken, göğsünden yaralanan Abdülhamit Pahıl ise kaldırıldığı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Kaynak: Sabah)

    Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı
    Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı
    Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı

    Etiketler: Savcı , Göçmen , silah , ateş
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