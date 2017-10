Savcılıktan ifade daveti

ABD ile vize krizi sürerken, İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki ‘FETÖ’ gözaltıları’yla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mehmet Topuz’un ifadesi doğrultusunda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olduğu gerekçesi ile 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin, ifade için savcılığa davet edildiğini, eşi ve çocuğunun da FETÖ yöneticiliği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan şüpheli Metin Topuz’un 4 Ekim’de tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şunlara yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2016/96115 sayılı soruşturma kapsamında, şüpheli Metin Topuz, 25 Eylül 2017’de gözaltına alınmış olup, 4 Ekim 2017’de İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutuklanması talebiyle sevki sonrası mahkemenin kararına istinaden tutuklanmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunda Fetullahçı terör örgütü örgütlenmesinde yönetici konumunda olduğu tespit edilen S. C. ve K. İ. C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup şüpheliler Amasya’da yakalanarak adli işlemler için İstanbul’a getirilmişlerdir.



İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N. M. C. ifadesi için Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir.”



WASHİNGTON'A 'VAZGEÇ' ÇAĞRISI

TÜRKİYE, Türk vatandaşlarının vize işlemlerini askıya alan Washington yönetimini bu tutumundan vazgeçmeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile telefon görüşmesi yaptı. Yalçın, kararın iki ülke ilişkilerini etkileyeceğini belirterek, kaldırılmasını istedi. ABD Büyükelçiliği iki numarası Philip Kosnett de dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi. ABD’den sorumlu Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi İnan Özyıldız ve Konsolosluk Genel Müdürü Mehmet Samsar ile görüşen ABD’li yetkiliye, ABD’nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönmesi halinde Türkiye’nin de misillemeden vazgeçeceği mesajını verdi.



Kulislerde, vize krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı görüşerek çözeceği yönündeki beklenti de konuşuluyor. / Uğur ERGAN