Savcılık’tan Atilla’nın kefalet başvurusuna itiraz

Atilla’nın aynı davada yargılandığı İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab gibi onlarca yıl hapis cezası alabileceği ve hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu belirtildi.

Başvuru dilekçesinde Atilla’nın, Halkbank’taki pozisyonunu kullanıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği savunuldu.

Savcılık, Atilla’yı, "Amerikan ve uluslararası bankacılık sistemini yıllarca aldatıp büyük çaplı dolandırıcılığın içerisinde olan sofistike bir uluslararası bankacı" olarak tanımladı.

Kefalete başvurusuna yapılan itirazda Savcılık, Atilla'nın, "Türkiye ile derin ve köklü bağlantıları var. Bu nedenlerden dolayı Atilla vatandaşı olduğu Türkiye’ye kaçarsa bir daha ABD’ye iade edilmez" ifadesi yer aldı.