MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Savcılık’tan Atilla’nın kefalet başvurusuna itiraz

    Savcılık’tan Atilla’nın kefalet başvurusuna itiraz

    hurriyet.com.tr
    08 Ağustos 2017 - 23:09Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 23:09

    Geçtiğimiz Mart'tan bu yana ABD'de tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın kefalet başvurusuna New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndan itiraz geldi. Savcılık mahkemeye sunduğu 115 sayfalık itiraz dilekçesinde, Attilla kaçma riski taşıdığı için tutukluluğunun devam etmesini istedi.

    Atilla’nın aynı davada yargılandığı İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab gibi onlarca yıl hapis cezası alabileceği ve hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu belirtildi.

    Başvuru dilekçesinde Atilla’nın, Halkbank’taki pozisyonunu kullanıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği savunuldu.

    Savcılık, Atilla’yı, "Amerikan ve uluslararası bankacılık sistemini yıllarca aldatıp büyük çaplı dolandırıcılığın içerisinde olan sofistike bir uluslararası bankacı" olarak tanımladı.

    Kefalete başvurusuna yapılan itirazda Savcılık, Atilla'nın, "Türkiye ile derin ve köklü bağlantıları var. Bu nedenlerden dolayı Atilla vatandaşı olduğu Türkiye’ye kaçarsa bir daha ABD’ye iade edilmez" ifadesi yer aldı.

    Etiketler: Halkbank , Hakan Atilla , abd
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri