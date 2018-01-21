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    Savcılıklar harekete geçti

    DHA - AA
    21.01.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    ‘ZEYTİN Dalı’ harekâtıyla ilgili sosyal medyada terör örgütleri adına propaganda yapan, gerçekdışı bilgi paylaşan ve halkı sokağa çağıranlara yönelik olarak savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili gereğinin yapılacağı duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da sosyal medya üzerinden harekâtı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. ‘Zeytin Dalı’ harekâtı hakkındaki paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında ise aynı suçlamayla inceleme başlatıldı. 

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Savcılık , gazetehaberleri , son dakika
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