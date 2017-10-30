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    Savcılık yeni fotoğrafları paylaştı! Genelkurmay Başkanı'nın yanındaki sivil kim?

    Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
    30.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahının işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına yer alan bilirkişi raporuna göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı helikopter ile Akıncı Hava Üssüne götürülmesine ilişkin görüntülerde çarpıcı bir detay yer aldı. Görüntülerde, darbeci askerlerin yanı sıra Akar’a eşlik eden koyu renk takım elbiseli bir şahsın da bulunduğu belirtildi.

    ‘SİVİL DE HELİKOPTERE BİNDİ’ Savcılık yeni fotoğrafları paylaştı Genelkurmay Başkanının yanındaki sivil kim


    Görüntülerde, Akar’ın yanı sıra darbeci askerlerin isimleri yazılırken, sivil kıyafetli kişi görüntüsü için “koyu renk takım elbiseli şahıs” ibaresi kullanıldı. Raporda şöyle denildi

    “23:04:30'da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında Tümg. Mehmet DİŞLİ olduğu değerlendirilen şahsın, Gnkur.Bşk. Org. Hulusi AKAR olduğu değerlendirilen montlu bir askeri personele refakat ederek, çalışır vaziyetteki 10987 kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Tümg. Mehmet DİŞLİ olduğu değerlendirilen şahıs ile grubun içerisinde bulunan koyu renk takım elbiseli bir şahsın da helikoptere bindiği, helikopterin saat 23:05:27'de havalandığı “

    Savcılık yeni fotoğrafları paylaştı Genelkurmay Başkanının yanındaki sivil kim

    Etiketler: FETÖ , orgeneral akar , Darbe Girişimi
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