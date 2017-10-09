Savcılık dikiş attıran kitabı silah saydı

Gözünün altı açılan küçük çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. Ailesiyle birlikte şikâyetçi olan H.S.S. ifadesinde yere düşürdüğü kalemini almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediğini gerekçe göstererek kitapla yüzüne vurduğunu söyledi.



Savunması alınan öğretmen Nadir D. ise sıralar arasında dolaşırken elindeki hikâye kitabının gayriihtiyari bir şekilde öğrencisinin gözlüğüne değdiğini, çocuğun yanağından az bir miktar kan aktığını görünce ne olduğunu sorduğunu ve öğrencisinin ‘Elinizdeki kitap gözlüğüme değdi, gözlük camı da yüzümü çizdi’ şeklinde cevap verdiğini belirtti. Öğretmen, öğrencisine öğretmenler odasında pansuman yaptığını ve sonra annesine haber verdiğini söyledi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin sonunda öğretmen Nadir D.nin “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.



