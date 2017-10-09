Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Savcılık dikiş attıran kitabı silah saydı

    Savcılık dikiş attıran kitabı silah saydı

    Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
    09.10.2017 - 23:54 | Son Güncelleme:

    ESENLER’de Dr. İlhami Faydagör İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Nadir D. 20 Nisan 2017 günü iddiaya göre dersini dinlemeyen ilkokul 1’nci sınıf öğrencisi H.S.S.’nin yüzüne elindeki kitabın sivri ucuyla vurdu.

    Gözünün altı açılan küçük çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. Ailesiyle birlikte şikâyetçi olan H.S.S. ifadesinde yere düşürdüğü kalemini almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediğini gerekçe göstererek kitapla yüzüne vurduğunu söyledi.

    Savunması alınan öğretmen Nadir D. ise sıralar arasında dolaşırken elindeki hikâye kitabının gayriihtiyari bir şekilde öğrencisinin gözlüğüne değdiğini, çocuğun yanağından az bir miktar kan aktığını görünce ne olduğunu sorduğunu ve öğrencisinin ‘Elinizdeki kitap gözlüğüme değdi, gözlük camı da yüzümü çizdi’ şeklinde cevap verdiğini belirtti. Öğretmen, öğrencisine öğretmenler odasında pansuman yaptığını ve sonra annesine haber verdiğini söyledi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin sonunda öğretmen Nadir D.nin “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

    Etiketler: çocuğa şiddet , dayak , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri