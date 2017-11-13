Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Savcılığa başvurdu: Tehdit ediliyorum

    Savcılığa başvurdu: Tehdit ediliyorum

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 05:54 | Son Güncelleme:

    Uğur Akkuş’la birlikte olan Ebru Şallı’yı “O ailede şiddet var, uzak dur” diye uyardığı için Akkuş Ailesi tarafından tehdit edildiğini söyleyen yenge Şenay Akkuş, savcılığa başvurdu

    Ünlü manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, geçtiğimiz yaz birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

    'BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM'

    Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Gizli gerçekleşen nikahın ardından Akkuş'un, Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye ettiği ileri sürülmüştü. Çiftin imam nikahı kıydığını ileri süren kişi ise Uğur Akkuş'un abisi Mustafa Akkuş'un eşi Şenay Akkuş'tu. Yenge Şenay Akkuş, "Ebru, o aileden uzak dursun çünkü o ailede şiddet var. Ben de eşimden şiddet gördüm ve boşanma aşamasındayım. Tam altı aydır boşanmaya çalışıyorum" demişti. Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Şenay Akkuş, Şallı'ya uyarısı nedeniyle başta Uğur Akkuş olmak üzere eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürdü. Şenay Akkuş'un iddiaları sonrası eşi ve eşinin ailesi hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri