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    Savcı mütalaasını bugün bitirecek

    BERLİN
    12.09.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:22

    Almanya’da sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör örgütü NSU davasında savcı bugün mütalaasını tamamlayacak.

    MÜNİH’te 2013 yılının mayıs ayında başlayan yargılamanın son yedi duruşmasında mütalaayı okuyan savcılık makamı, bugün sekizinci duruşmada mütalaasının son bölümünde yargılanan beş sanık için talep edeceği cezaları açıklayacak. Davada NSU terör çetesinin yaşayan tek üyesi Beate Zschaepe ve çeteye silah, pasaport, barınma ve para yardımı yapan dört sanık da yardım ve yataklıktan yargılanıyor.
    Savcılık daha önce Beate Zschaepe’ye yönelik tüm suçlamaların sabit olduğunu mütalaasında belirtmişti. Savcının Beate Zschaepe için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etmesi bekleniyor. Diğer sanıklar için ise farklı oranda hapis cezası talep edileceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: NSU , Beate Zschaepe , ALMANYA
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