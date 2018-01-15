Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Savcı: Müebbet az ağırlaştırın

    Savcı: Müebbet az ağırlaştırın

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    15.01.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

    BURSA’da üniversite son sınıf öğrencisi Tuğçe Uludağ’ı (25), pompalı tüfekle vurarak öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Aykut Ertunç’la (34) ilgili karara, genç kadının annesi Tülay ve babası Özden Uludağ avukatları Mehmet Gül aracılığıyla itiraz etti.

    İtiraz üzerine dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Uludağ ailesi sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söylerken, sanık Ertunç kendisini “Bu işi tasarlayarak yapmadım. Tasarlayarak yapsaydım, uluslararası gemicilik belgelerim olduğu için yaptıktan sonra gemilere binip kaçabilirdim” diye savundu. Duruşmada gözyaşlarını tutamayan anne Uludağ, “Yalancı, evimin 10 metre karşısında pusu kurdu” diyerek tepki gösterdi.

    Cumhuriyet Savcısı, sanığın, maktûlden aldığı olumsuz cevap üzerine bu durumu hazmedemeyerek uzunca bir süre takip edip ölüm tehdidi mesajları göndermesi, öldürmede kullandığı suç aleti tüfeği yanında bulundurarak öldürme kararlılığını ortaya koyması, suç kararı ile eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde suçu ruhi sukünetle işlediğinin kabulünü gerektirdiğinden, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını yapmaları için ertelendi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Tuğçe Uludağ , Aykut Ertunç
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri