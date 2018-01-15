Savcı: Müebbet az ağırlaştırın

İtiraz üzerine dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Uludağ ailesi sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söylerken, sanık Ertunç kendisini “Bu işi tasarlayarak yapmadım. Tasarlayarak yapsaydım, uluslararası gemicilik belgelerim olduğu için yaptıktan sonra gemilere binip kaçabilirdim” diye savundu. Duruşmada gözyaşlarını tutamayan anne Uludağ, “Yalancı, evimin 10 metre karşısında pusu kurdu” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın, maktûlden aldığı olumsuz cevap üzerine bu durumu hazmedemeyerek uzunca bir süre takip edip ölüm tehdidi mesajları göndermesi, öldürmede kullandığı suç aleti tüfeği yanında bulundurarak öldürme kararlılığını ortaya koyması, suç kararı ile eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde suçu ruhi sukünetle işlediğinin kabulünü gerektirdiğinden, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını yapmaları için ertelendi.



