Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi soruşturmasında bir tutuklama

Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mithat Öztürk, savcılık işlemlerinin ardından “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öztürk hakkındaki sevk yazısında, 3 Mart 2016’da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde emniyet aracına silahlı saldırı düzenledikten sonra güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berna Yılmaz’ın, savcı Kiraz’ın şehit edilmeden 2 ay önce 31 Ocak 2015’de Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı, 14 Mart 2015’de ise yurda giriş yaptığı belirtildi. Yılmaz’ın, yurtdışında iken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı cumhuriyet savcısının öldürülmesi talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemcilere ilettiği ifade edildi. Şüpheli Mithat Öztürk’ün, terörist Berna Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösterdiği iddia edildi. Yılmaz’ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ın şehit edildiği eylemin tarih olan 31 Mart 2015 olduğu vurgulandı.