Savcı, katil zanlısına diş muayenesi yaptırdı

HÜSEYİN K.’nın yargılanmasına Freiburg kentinde devam edildi. Son duruşmada Hüseyin K.’nın kaç yaşında olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Hüseyin K., cinayetten sonraki ilk sorgusunda 19 yaşında olduğunu söylemişti. Almanya’ya giriş yaptığında ise 17 yaşında olduğunu bildirmişti. Savcının talebi üzerine yapılan diş muayenesinde ise Hüseyin K.’nın 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Sanığın kaç yaşında olduğu yargılanma açısından önemli. Çünkü 21 ve daha küçük yaşta olması durumunda gençlik yasalarının öngördüğü cezayla yargılanacak. Bu durumda alacağı en yüksek ceza 10 yıl hapis olacak. 22 ve daha büyük yaşta olması halinde ömür boyu hapis cezası alabilecek.



GENÇ MÜLTECİYE CİNSEL SALDIRI

Son duruşmada sanığın mülteci arkadaşı Mahdi H., tanık olarak dinlendi. Tanık mahkemeye Hüseyin K.’nın Yunanistan’da genç yaştaki erkek mültecinin önce parasını gasp ettiğini ardından onu cinsel ilişkiye zorladığını kendisine anlattığını söyledi. Mahdi H., sanık Hüseyin K.’nın saldırgan bir haline ise tanık olmadığını belirtti.

Hüseyin K., daha önce doğup büyüdüğü Afganistan’da küçük yaştaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmişti. Ayrıca Yunanistan’da kaldığı sırada da Yunan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.