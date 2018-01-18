Savcı, Hasan Cemal'in cezalandırılmasını istedi

Gazeteci Hasan Cemal, T24 internet sitesinde 15 Mayıs 2013’de yayınlanan ve 10 gün devam eden “Çekilme Günlüğü” başlıklı yazı dizisinde “Örgüt propagandası yapmak” suçundan, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile oy çokluğu ile beraat etti. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi, yasal olmayan yetersiz gerekçe ile kararı verildiğini belirterek, beraat kararını bozarak yeniden inceleme yapılması ve hüküm kurulması için dosyayı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

CEZA ONANDI

İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi kararında ayrıca Cemal hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince “Örgüt propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezasının ise kesinleştiğini hatırlattı.



Bozma kararının ardından İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hasan Cemal katıldı.



'KENDİMİ SAVUNMAYA HİÇ İHTİYACIM YOK'

Cemal ifadesinde şunları söyledi: “Sayın yargıçlar, Buraya, kendimi savunmak için gelmedim. Kendimi savunmaya hiç ihtiyacım da yok. Terörü, şiddeti reddettiğim için buradayım. Barışı savunduğum için buradayım. Yalanda yaşamayı reddettiğim için buradayım. Bu ayın sonunda 74 yaşına basıyorum. 49 yıldır gazeteciyim. Hayatta ben de epeyce yanlış yaptım. Olmadık yalanları savunduğum dönemlerden geçtim. Düşe kalka yaşadım. Ama sonunda yalanlardan kurtuldum. Barışı savunuyorum Hukukun üstünlüğünü savunuyorum ifade özgürlüğünü savunuyorum. Kısacası, demokrasiyi savunuyorum. Sayın heyetiniz, benim hakkımda terör propagandası yapmadığıma kanaat getirdi. Ama bu beraat üst mahkemede bozuldu.”

SAVCI CEZALANDIRILMASI

Duruşma savcısı ise Hasan Cemal’in, “Örgüt propagandası yapmak” suçunda cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti Hasan Cemal’in son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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