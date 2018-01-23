Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Savcı: Daha fazla Müslüman öldürmek istedi

    Savcı: Daha fazla Müslüman öldürmek istedi

    AA
    23.01.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de savcı, Finsbury Park Camisi saldırganının olabildiğince çok Müslümanı öldürme amacıyla hareket ettiğini açıkladı.

    BAŞKENT Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi önünde 18 Haziran 2017’de gerçekleştirilen araçlı terör saldırısıyla ilgili davaya devam edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Darren Osborne (48) hakkındaki suçlamaları reddederken, savcı Jonathan Rees, saldırganın mümkün olduğunca çok sayıda Müslümanı öldürme amacıyla eyleme geçtiğini söyledi.
    Osborne’un saldırıdan bir gün önce aracıyla Galler’in başkenti Cardiff’ten Londra’ya geldiğini belirten Rees, saldırıyı ramazan dolayısıyla özellikle yoğun olan bir caminin önünde gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

    ‘TERÖR BAĞLANTILI CİNAYET’
    Savcı Rees, Osborne’un aracında bulunan el yazısıyla kaleme alınmış bir notta da ‘sokaklardaki teröristlerden’ şikayet edildiğini aktardı. Osborne’un bu notla kamuoyuna mesaj vermeyi amaçladığını anlatan Rees, bunun da saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirmeyi gerektirdiğini söyledi.
    Saldırgan, ‘terör bağlantılı cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla yargılanıyor.
    Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti 18 Haziran’da teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: ingiltere , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri