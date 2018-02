Savcı Atilla Taş için tutuklama istedi

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 19’u tutuklu 24 sanık katıldı. Bir sanık ise SEGBİS ile bağlandı.



“GAZETECİLİK YAPTIM”

Dosyaya gelen dijital deliller ilişkin rapora dair söz verilen sanıklardan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal 2011 ve 2013’de toplam 2 kez Pensilvanya’ya gittiğini belirterek şunları söyledi: “Ben size cemaati hiç tanımıyorum demedim. Sonuçta bir cemaat olgusu vardı. 10-15 yılım cemaatte geçti. Cemaat gazetesinde bazı jargonlar kullanılır. Kimseye ‘abla’, ‘abi’ demezdim. Sadece haber müdürüm Fatih Uğur bana ‘abla’ derdi. Onun jargonu öyleydi. İşimi yaptım, gazetecilik yaptım. Zaman gazetesi abonelerinin bir derneğinin davetlisi olarak bir konuşma yaptım. O güne kadar dini sohbetlere gitmemiştim.



“GÜLEN İLE TANIŞTIRDILAR”

New York’a tatil için gidecektim. Gitmişken Fetullah Gülen ile tanışmak için Pensilvanya’ya da gitmek istedim. Bunun için ilk önce Zaman gazetesinin din sayfasını hazırlayan yöneticiyle görüştüm. En son Ekrem Dumanlı'ya sordum. 'Ben NewYork'a gidiyorum, bir de Pensilvanya'ya görmek istiyorum, merak ediyorum' dedim. O da 'Ali Akkuş'la (tutuksuz sanık) konuş, sana yardımcı olsun' dedi. Sonra New York'a gitmek için havalimanında kuyrukta beklerken sırada Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Müşerref Hanımı gördüm, ona da söyledim, gruplarına dahil oldum. Pensilvanya’ya gittim. 3 gün kaldım. Orada cemaat olarak namaz kıldık. Orada kaldığım son akşam beni Gülen'le tanıştırdılar. Gazeteci olduğumu söylediğimde Fetullah Gülen, bana kendisine bir sorum olup olmadığını sordu. Ben de 'evet var' dedim. O dönem Ergenekon, Balyoz davalarını takip ediyordum. Ona 'Bu davaların arkasında sizin olduğunuzu söylüyorlar, keser döner sap döner intikam alınacak diyorlar. Bu işin arkasında siz var mısınız?' diye sordum. O da 'işin arkasında değiliz, demokrasi var, bir daha darbe dönemleri gelmez' diye cevap verdi. Sonra da New York'a geri döndüm.



“FETÖ GÖMLEĞİNİ GİYMİYORUM”

Eğer 5-6 yıl sonra Pensilvanya'nın karşımıza kriminal bir vaka olarak geleceğini düşünseydim, Pensilvanya'nın haritadan silinmesini isterdim. Zaman'da cemaat gömleğini giymedim, bugün de ben mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum" dedi.



“ORGANİK BAĞ KURDULAR”

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, örgüte aidiyeti tartışılmaz olan ve örgüt ideolojisi doğrultusunda algı operasyonlarının ve toplum mühendisliği faaliyetlerinin aracı durumunda bulunan Zaman, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Yeni Hayat, Yarına Bakış, Aksiyon, Cihan Haber Ajansı, ve Samanyolu Haber.com gibi gazete, dergi, internet sitesi ve haber ajansında görev aldıkları, örgüte ait bir kısım TV, gazetenin kapatılması yada kayyuma devredilmesinden sonra da bunların yerine yeni kurulan TV, gazete, internet sitesi gibi kurumlarda görev alarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Örgütün devamlılığının sağlanması amacıyla hareket ettikleri, eylem çeşitliliği, sürekliliği ve yoğunluğu içerisinde örgüt ile organik bağ kurarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduklarını iddia etti.



CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Savcı, şarkıcı Atilla Taş’ın da arasında bulunduğu 24 kişinin “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu olmayan sanıklar Atilla Taş, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar’ın verilecek ceza miktarı göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun arasında bulunduğu üç kişinin de “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından beraatini talep ettiği Çulhaoğlu’nun ise tahliyesini istedi.



İKİ SUÇTAN BERAATLERİNİ İSTENDİ

“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından şarkıcı Atilla Taş’ın da arasında bulunduğu 13 kişi hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini, bu suçtan tutuklu sanıkların tahliye edilerek “Örgüt üyeliği” suçundan tutuklanmasını istedi. Firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa’nın dosyasının ayrılmasını isteyen mahkeme, sanıklardan Halil İbrahim Balta tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

