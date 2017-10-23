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    Savcı 6 imama yine tutuklama istedi

    Ali VARLI / BERLİN
    23.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, Federal Savcı’nın DİTİB’in biri yönetici altı imamı için ikinci kez tutuklanmalarını istediğini yazdı. Ancak hakim, bu talebi reddetti.

    GAZETENİN haberine göre Federal Yargıtay, yeteri kadar delil olmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini kabul etmedi. Federal savcı, DİTİB imamlarına yönelik geçen ocak ayında da tutuklama talebinde bulunmuştu. O talep de reddedilmişti.
    Haklarında soruşturma yürütülen imamlar ve DİTİB yöneticisi, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yazılı talebi üzerine şüphelendikleri kişiler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri Ankara’ya iletmekle suçlanıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı’na göre 13 imam en az 33 kişi ve onlarca dernek hakkında istihbarat topladı. Bu bilgileri de Ankara’ya iletti. Haklarında suçlama bulunan imamlar ise bu süre içinde Türkiye’ye döndü.

    Etiketler: ALMANYA
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