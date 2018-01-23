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    Savaştan kaçmıştı... Reyhanlı'da füze saldırısında öldü

    İdris EMEN
    23.01.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı devam ederken önceki gün Suriye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PYD tarafından 11 roket atılmış, olayda Suriye vatandaşı Nadir El Faris (47) hayatını kaybetmişti. 7 çocuk babası Faris’in cenazesi dün yakınları tarafından memleketi Hama’ya götürüldü.

    Suriye iç savaşı başladığında ailece Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Nadir El Faris’in oğlu Hüseyin El Nadir, “Suriye iç savaşı başladığında Hama’da oturuyorduk. Savaş uzadıkça Hama güvenli bir yer olmaktan çıktı. Can güvenliğimiz için Türkiye’ye gelmeye karar verdik. O zaman yanımıza alabildiğimiz birkaç parça eşya ile ailece Hatay’a göç ettik” dedi.

    ‘SİVİLLERİN NE SUÇU VAR?’
    Roketlerin Reyhanlı’ya isabet ettiği gün babasının çarşıda alışveriş yaptığını söyleyen Nadir, “Biz Hatay’ın Kumlu ilçesinde oturuyoruz. Önceki gün babam ev için alışveriş yapmak üzere arabasıyla Reyhanlı’ya gitti. Akşamüzeri babam araba kullanırken caddeye bir roket düştü. Babam da olay yerinde hayatını kaybetti. Biz savaştan kaçarak buraya geldik. Sivillerin ne günahı var? Sivillerin ne suçu var” diye konuştu.

    Etiketler: Afrin , gazetehaberleri , son dakika
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