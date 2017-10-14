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Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiler! Şimdi 4 tesisle sektörün devleri arasına girdiler

AA
14.10.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

Suriye'de uzun yıllar ham deri ticareti yapan Dabbagh ailesi, iç savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla 4 deri işleme tesisi kurdu.

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  • Savaştan kaçıp Türkiyeye gelen Suriyeli aile girişimci oldu
  • Savaştan kaçıp Türkiyeye gelen Suriyeli aile girişimci oldu
  • Savaştan kaçıp Türkiyeye gelen Suriyeli aile girişimci oldu
  • Savaştan kaçıp Türkiyeye gelen Suriyeli aile girişimci oldu

Dabbagh Deri İşletme Müdürü Usame Dabbagh (39), AA muhabirine, ailesinin geçmişten bu yana dericilikle uğraştığını, amcası Marvan Dabbagh'ın 1990'lı yıllarda Suriye'den Avustralya'ya giderek uluslararası ham deri ticaretine başladığını anlattı.

İşlerini büyüterek ülkesine dönen amcasının o dönemde dünyanın farklı ülkelerinden aldığı derileri işleyerek ihraç etmeye başladığını dile getiren Dabbagh, ülkesindeki iç savaşa kadar işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Kendisinin savaş öncesi Kamışlı'da eczacılık yaptığını, çatışmaların artması üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındığını ifade eden Dabbagh, daha sonra amcasının da deri işini Türkiye'ye taşıma ve burada birlikte çalışma kararı aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'de Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesinde kurdukları tesiste ithal ettikleri derileri işleyip ihraç etmeye başladıklarını, kısa sürede işleri büyüttüklerini anlatan Dabbagh, yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla 4 deri işleme tesisi kurduklarını ifade etti.

SEKTÖRÜN DEVLERİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARDILAR

Avusturalya, Bahreyn ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden getirdikleri ham derileri işledikleri tesislerde toplam 150 kişinin çalıştığını belirten Usame Dabbagh, "Derilerin tamamını yurt dışından getiriyoruz, işledikten sonra Çin, Hindistan, İtalya, Rusya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Türkiye deri üretimi için çok uygun. Geçtiğimiz yıl 10 milyon dolarlık ihracat yaptık. Firmamızda 30 kadar Suriyeli çalışıyor, diğer işçilerimiz Türk." dedi.

"ÖZ SERMAYEYLE ÇALIŞIYORUZ"

Tamamen öz sermayeyle çalıştıklarını, bu nedenle finansal gelişmelerden daha az etkilendiklerini dile getiren Dabbagh, sektörde büyüme hedeflerinin bulunduğunu, ilave yatırımlar planladıklarını söyledi.

Depolarında 1 milyona yakın deri bulunduğunu anlatan Dabbagh, "Pazar sorunumuz yok. Bazı kromlu deri ürünlerinin ihracatında uygulanan fon, üretimimizi olumsuz etkiliyor. Bu sorun kalkarsa ihracat daha da artar. Ayrıca sektöre enerji desteği verilmesi de iş hacmini artırır." diye konuştu.

 

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Etiketler: suriye türkiye , suriyeli mülteciler
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