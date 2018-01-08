'Savaşmaktan başka çare kalmadı'

Myanmar ordusu ve radikal Budist çeteler, geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren Arakanlılara yönelik etnik temizlik boyutuna varan saldırılar gerçekleştirmişti. Bunun sonucunda 650 bin Arakanlı Müslüman, komşu Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştı.

ARSA adlı örgüt, eylemi üstlendiği açıklamasında “Rohingya nüfusunu devlet destekli teröre karşı savunmak için savaşmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK VERİLMİYOR

Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlar, hayatın her alanında ayrımcılığa uğruyor. Kuşaklar boyunca bölgede yaşamalarına rağmen vatandaşlık hakkı bile tanınmayan Arakanlıların mülkiyet edinme ve bölgelerinden başka yerlere taşınma gibi hakları da yok.

NOBELLİ LİDERE TEPKİ

Myanmar’daki askeri cunta döneminde demokrasi mücadelesi verdiği gerekçesiyle Nobel Ödülü alan Myanmar lideri Augn San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik eziyete ses çıkarmadığı ve hatta bunu desteklediği gerekçesiyle insan hakları örgütlerinden ağır eleştiriler almıştı. Aung San Suu Kyi hükümeti, yardım örgütlerinin bile Arakanlılara ulaşmasını engelliyor.