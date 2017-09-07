Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Son bölümde neler olmuştu?

Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu ile takip ettikleri dizinin akıbetini merak eden vatandaşlar, dizi hakkında detaylı bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Savaşçı dizisi yeni sezon fragmanında Kılıç Timi, başlarından geçen badirenin ardından yeniden görev başına dönebilecek mi? İşte, Savaşçı yeni sezon fragmanı ve detaylı bilgiler

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisi yeni sezonu ile her pazar ekranlarda olmaya devam edecek.

Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"

SAVAŞÇI'YA İKİ İSİM DAHA EKLENDİ

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı” dizisi yeni sezonda da sürprizlerle ekrana geliyor.

Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Hakan Dinçkol, Bahadır Vatanoğlu, Alican Albayrak ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine iki yeni isim katıldı.

Onuryay Evrentan Atasalihi ve Koray Şahinbaş artık dizinin kadrosunda yer alıyor.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mehmetçik katillerinin kökünü kazımaya kararlı olan Kılıç Timi operasyona devam ediyor!

Aslı’nın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasıyla Kılıç Timi’nin komutasını tekrar alan Yüzbaşı Kağan Bozok zaman kaybetmeden harekete geçer. Operasyon sırasında iki arkadaşlarıyla irtibatlarının kesilmesine rağmen sınırın ötesinde kendilerine kurulan pusudan habersiz, Kılıç Timi bilinmeze doğru yola çıkar .

Her şeyi göze olan Yüzbaşı Kağan Bozok’un tek hedefi Mehmetçik katillerine hakettiği sonu yaşatıp, Kılıç Timi’ni sağ salim karargaha götürmektir.