Savaşçı yeni sezon 11. bölüm fragmanı… Yeni sezonda neler olacak?

Savaşçı yeni bölüm fragmanıyla beklenen haberi verdi. Yaz sezonu nedeniyle ekran macerasına ara veren Savaşçı dizisini bu akşam 11. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonla ilgili en çok merak edilen konu Mehmetçik katillerine hakettiği sonu yaşatıp, Kılıç Timi’ni sağ salim karargaha götürmek isteyen Yüzbaşı Kağan’ın akıbeti. İşte Savaşçı dizinin yeni sezonundan ilk görüntüler!





Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"