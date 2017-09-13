Savaşçı son bölüm ardından yeni bölüm ile izleyici karşısına çıktı!

Savaşçı 12. yeni bölüm fragmanında düşmana nefes aldırmayan Kılıç Timi, dirlik ve düzeni bozmaya çalışanlara karşı çetin mücadelesine devam ediyor. Kopuz Albay'ı korumak için ciddi bir efor sarf eden Kılıç Timi, Savaşçı 12. yeni bölüm fragmanında Rojda'yı yakalamak için harekatına devam ediyor. İşte, tüm bunların yaşanacağı Savaşçı 12. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylardan bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. Doktor içinse, Kopuz’u yok etmek hayatının amacı haline gelmiş durumda.



Ölümün kol gezdiği, bıçak sırtı bir oyunda nefes almaya bile vakit yok. Kılıç Timi, aldığı emirle bir kez daha bilinmeze giderken, Yüzbaşı Kağan Doktor’u durdurmak için harekete geçiyor.



Pusular, tuzaklar, ihanet, kan ve gözyaşı içinde, dağlar bir kez daha efelerin haykırışıyla inliyor: “Bu vatan bizim..!”

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"