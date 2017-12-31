Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman?

Savaşçı dizisi neden yok sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Dizinin takipçisi on binlerce kişinin her hafta ilgiyle beklediği yeni bölüm, Fox Tv'nin yayın

akışından bu hafta çıkarıldı. Peki, Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, izleyicilerin merak ettiği dizi hakkında detaylı bilgiler

Savaşçı dizisi, Fox Tv'nin yılbaşı programında farklı projelere yer vermek istemesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanıp

yayınlanmayacağı hakkında ise herhangi bir bilgi yer almıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vaz geçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak

için zamana ihtiyacı vardır. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler. Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrenir. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarsar. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıklar. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne sokar. Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrenir ve yıkılır. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşarlar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye giderler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst edecektir.