Savaşçı 31. bölüm fragmanında Kuzgun'un kimliği ortaya çıkacak mı?

Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Albay Topuz gelen test sonucuyla kahvenin içinde zehir olduğunu öğrenir ve Pia meselesiyle ilgili harekete geçer. İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Albay Kopuz, Kuzgun’un kim olduğunu ve amacını araştırmaya başlar. Bu arada gelen test sonucuyla kahvenin içinde zehir olduğunu öğrenir ve Pia meselesiyle ilgili harekete geçer.

Kılıç Timi ise Kuzey Irak’ta bir üs bölgesini ve Türkmen köyünü ziyarete gidecek olan Kutalmış Paşa’ya refakat etmek üzere göreve çıkar. Türk Özel Kuvvetleri’ne mensup bir General’in bölgeye geldiğini öğrenen Kuzgun fırsatı kaçırmaz. Fakat Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı farketmesiyle gerekli güvenlik önlemini alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya girer. Her şeye rağmen General’i öldürmeye kararlı olan Kuzgun’un önce Kılıç Timi’ni bertaraf etmesi gerekecektir.