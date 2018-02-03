Savaşçı 30. bölüm fragmanında hesapları kapatma vakti geliyor

Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Her hafta pazar akşamı izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatan Savaşçı dizisinin yeni bölümünde hesapları kapatma vakti geliyor. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Pia’nın zehirli kahveyi hazırlayıp Albay Kopuz’a sunduğu sırada, karargaha gelen Temo’yla ilgili önemli bir istihbarat, Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Fakat Temo, hazırladığı sinsi planını hemen devreye sokar. Temo ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya giren Kılıç Timi, gelişen beklenmedik bir durumla, zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Ama Temo’yu ölü ya da diri ele geçirmeye kararlı olan Yüzbaşı Kağan’ın ve Yüzbaşı Haydar’ın vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

Kağan ve Yörük Haydar, Temo’yu yok etmek için bir kez daha ateşe koşarlar: tüm sevdikleri ve kapanmamış tüm hesaplar için.