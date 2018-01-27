Savaşçı 29. bölüm fragmanında Kağan'ı büyük bir sürpriz bekliyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecan ve beğeniyle takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde hareketli dakikalar ekranlara yansıyacak. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kağan Aslı’yla başbaşa kahvaltı yapmayı planlarlar ama onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Kağan isyan ederken Aslı durumu idare etmeye çalışır. Serdar ise Kağan’a Yıldız’ı sevdiğini söylemek için cesaretini toplar ama gelişen beklenmedik olay işini daha da zorlaştıracaktır.Yüzbaşı Kağan’a gelen acil operasyon emriyle harekete geçen Kılıç Timi’nin görevi, bölücü örgütün yönetici kadrosundaki bir teröristi Kuzey Suriye’de ele geçirip, Ankara’ya getirmektir. Örgüt ve dış bağlantılarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu bilinen bu teröristin konuşması Albay Kopuz ve General Kutalmış için çok önemlidir. Binlerce masum Mehmetçik’in şehit olmasından sorumlu olan bu teröristi Ankara’ya kadar götürmek Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar için hiç kolay olmayacaktır.

Diğer tarafta Temo ise yatırıldığı hastaneden kaçmak için fırsat kollarken, Pia’nın Albay Kopuz’u öldürmek için yeni bir hamlesi vardır.