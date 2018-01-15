Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanında Albay Kopuz isyan etti

Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanıyla birlikte albay Kopuz ile Kılıç Timi arasındaki silah diyalogu ortaya çıkıyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından timini köşeye çeken Albay Kopuz, Kağan Bozok ve diğerlerine güzel bir dille uyarıda bulunmuştur. Savaşçı yeni bölüm fragmanında bir diğer taraftan Bozkurt Yüzbaşı ise önemli gelişmeler elde etmek üzeredir. İşte, Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Askerlerini karşısına alan Albay Kopuz, "Ayağa kalk, Kılıç Timi bir silahtır ve komutanı tetiği çekmeden o silah ateş etmez." sözleri ile önemli uyarıda bulunmuştur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır. Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir. Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekleyecektir.