Savaşçı 28. bölüm fragmanında Kılıç Timi şok oluyor!

Ekranların sevilen ve herkes tarafından ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok olur. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Kağan için Kürşat’ı durdurmak hiç kolay olmayacaktır.

Pia ise yaptığı planla Kopuz Albay’ı öldürmeye kararlıdır. Fakat Albay’ın Temo’yla ilgili gelen bilgilerdeki bir ayrıntıyı fark etmesi, Pia’yla Kopuz’u karşı karşıya getirir.

Bu arada Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatıdır. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarışır.

Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca’ya diğer torununun da şehadet haberini vermemek için canını ortaya koyan Kılıç Timi, Mehmet dedenin bir başka dileğini yerine getirmek için Anıtkabir’e gidecek ve Mustafa Kemal Atatürk’e selam duracaktır.