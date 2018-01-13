Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı merak uyandırdı… Çiğdem ölecek mi?

Savaşçı dizisindeki gelişmeleri merak eden izleyiciler için yeni bir fragman geldi. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Savaşçı 27. bölüm 3.fragmanına Teğmen Kürşat Kınık’ın duygu yüklü sözleri damga vurdu. Çiğdem Teğmen’in durumunun kötü olduğunu öğrenen Kürşat, intikam yemini ediyor. Kılıç Timi’nin harekete geçtiği sırada Temo’da boş durmuyor. İşte Savaşçı 27. bölümünden görüntüler…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır. Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir. Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekleyecektir.